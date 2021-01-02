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​Симоне Индзаги: «Не вижу проблемы с контрактом»

02 Января 2021, 18:53,

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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поговорил о ситуации со своим контрактом, срок которого рассчитан до конца сезона.

«Мы заговорили о продлении контракта в августе, и президент держит слово. Об этом много говорят в СМИ, но я не вижу проблемы. Для меня ничего не меняет, если контракт уже подписан или это будет сделано позже.

У меня нет проблем с президентом Клаудио Лотито. Он доволен недавними выступлениями команды, но разочарован результатом матча с «Миланом» (2:3). Мы общались на Рождество и Новый год», - сказал Индзаги на пресс-конференции.

Симоне Индзаги возглавил «Лацио» в 2016 году.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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