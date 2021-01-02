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Пелле может перейти в «Ювентус»

02 Января 2021, 13:23,

flickr.com

35-летний итальянский нападающий Грациано Пелле может вернуться на родину. Заинтересованность в услугах опытного форварда проявляет туринский «Ювентус», об этом рапортует издание calciomercato. «Старая синьора» подыскивает форварда на замену.

В настоящий момент Грациано находится в статусе свободного агента. Последним местом работы нападающего был китайский клуб «Шаньдун Лунен».

В Европе Пелле известен по выступлениям за «Саутгемптон», «Фейеноорд», «Сампдорию», «АЗ Алкмаар», «Лечче». В составе сборной Италии форвард провел 20 поединков, отметившись девятью забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Грациано Пелле
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