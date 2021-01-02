«Марсель» предложит 10 млн евро за нападающего «Наполи»

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02 Января 2021, 10:38,
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Польский нападающий Аркадиуш Милик, правами на которого владеет «Наполи», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции. Об этом информирует издание Maxifoot.
Согласно данным источника, заинтересованность в подписании 26-летнего футболиста проявляет «Марсель». Главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш считает, что Милик сможет усилить атакующий потенциал клуба.
Ожидается, что руководство «Марселя» предложит за переход Аркадиуша десять миллионов евро.
В нынешнем сезоне Серии А поляк на поле не появлялся. В сезоне-2019/2020 Милик сыграл 26 матчей в чемпионате Италии, отметившись 11 забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Марсель, Трансферы футбола - зима 2021, Аркадиуш Милик