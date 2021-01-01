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​Осимхен заболел коронавирусом

01 Января 2021, 18:48,

Global Look Press

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию по возвращению из-за границы. Об этом информирует пресс-служба неаполитанского клуба. Отмечается, что футболист не имеет симптомов болезни.

Осимхен не контактировал с другими футболистами «Наполи», поэтому риска дальнейшего распространения инфекции нет. Третьего января команда Дженнаро Гаттузо сыграет в чемпионате Италии против «Кальяри» на выезде.

Виктор Осимхен в текущем сезоне провёл за «Наполи» восемь матчей. На счету нигерийского нападающего два гола и один результативный пас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Виктор Осимхен
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