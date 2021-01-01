​Осимхен заболел коронавирусом

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию по возвращению из-за границы. Об этом информирует пресс-служба неаполитанского клуба. Отмечается, что футболист не имеет симптомов болезни.

Осимхен не контактировал с другими футболистами «Наполи», поэтому риска дальнейшего распространения инфекции нет. Третьего января команда Дженнаро Гаттузо сыграет в чемпионате Италии против «Кальяри» на выезде.

Виктор Осимхен в текущем сезоне провёл за «Наполи» восемь матчей. На счету нигерийского нападающего два гола и один результативный пас.