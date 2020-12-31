​Пиоли: «Сделаем всё, чтобы вернуть «Милан» в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался по поводу цели команды на текущий сезон. На сегодняшний день «россонери» занимают первое место в Серии А.

«Мы будем работать над тем, чтобы становиться лучше. Наша задача – вернуть «Милан» в Лигу чемпионов. Клуб не ставил никаких задач, они не хотят оказывать давление на нас.

Мальдини, Массара и Газидис создали для нас уникальные условия работы. Все мы понимаем, что должны сделать всё, чтобы вернуть «Милан» туда, где он должен быть, - в Лигу чемпионов. «Милана» слишком долго не хватало в этом турнире. Там наше место», - сказал Пиоли в интервью Corriere della Sera.