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​Пиоли: «Сделаем всё, чтобы вернуть «Милан» в Лигу чемпионов»

31 Декабря 2020, 16:28,

Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался по поводу цели команды на текущий сезон. На сегодняшний день «россонери» занимают первое место в Серии А.

«Мы будем работать над тем, чтобы становиться лучше. Наша задача – вернуть «Милан» в Лигу чемпионов. Клуб не ставил никаких задач, они не хотят оказывать давление на нас.

Мальдини, Массара и Газидис создали для нас уникальные условия работы. Все мы понимаем, что должны сделать всё, чтобы вернуть «Милан» туда, где он должен быть, - в Лигу чемпионов. «Милана» слишком долго не хватало в этом турнире. Там наше место», - сказал Пиоли в интервью Corriere della Sera.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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Комментарии (2)
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1
Кар Карыч
31 Декабря 2020, 16:49

Давно пора, россонери!

1
NOBODY
31 Декабря 2020, 16:36

в ЛЧ вас уже заждались!!!

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