​«Кальяри» представил Наингголана в стиле фильма «Назад в будущее»

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31 Декабря 2020, 14:35,
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Полузащитник Раджа Наингголан вернулся в «Кальяри». Клуб из Сардинии уже объявил об аренде бельгийского футболиста у «Интера» на срок до конца текущего сезона. «Кальяри» представил Наингголана картинкой в стиле известного фильма «Назад в будущее».
#NAINGGOLAN IS #B4CKHOME— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 31, 2020
https://t.co/8y2O7ru3ph#forzaCasteddu pic.twitter.com/LG0gGwXoBI
Раджа Наингголан защищал цвета «Кальяри» с начала 2010 по начало 2014 года, после чего перебрался в «Рому». Летом 2019 года бельгиец вернулся в клуб из Сардинии и провёл там целый сезон на правах аренды.
В текущем сезоне Наингголан провёл за «Интер» на поле только 42 минуты в четырёх матчах чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Кальяри, Раджа Наингголан