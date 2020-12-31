​«Кальяри» представил Наингголана в стиле фильма «Назад в будущее»

Полузащитник Раджа Наингголан вернулся в «Кальяри». Клуб из Сардинии уже объявил об аренде бельгийского футболиста у «Интера» на срок до конца текущего сезона. «Кальяри» представил Наингголана картинкой в стиле известного фильма «Назад в будущее».

Раджа Наингголан защищал цвета «Кальяри» с начала 2010 по начало 2014 года, после чего перебрался в «Рому». Летом 2019 года бельгиец вернулся в клуб из Сардинии и провёл там целый сезон на правах аренды.

В текущем сезоне Наингголан провёл за «Интер» на поле только 42 минуты в четырёх матчах чемпионата Италии.