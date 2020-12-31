Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Кальяри» представил Наингголана в стиле фильма «Назад в будущее»

31 Декабря 2020, 14:35,

twitter.com

Полузащитник Раджа Наингголан вернулся в «Кальяри». Клуб из Сардинии уже объявил об аренде бельгийского футболиста у «Интера» на срок до конца текущего сезона. «Кальяри» представил Наингголана картинкой в стиле известного фильма «Назад в будущее».

 

Раджа Наингголан защищал цвета «Кальяри» с начала 2010 по начало 2014 года, после чего перебрался в «Рому». Летом 2019 года бельгиец вернулся в клуб из Сардинии и провёл там целый сезон на правах аренды.

В текущем сезоне Наингголан провёл за «Интер» на поле только 42 минуты в четырёх матчах чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Кальяри, Раджа Наингголан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола