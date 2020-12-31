Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Кальяри» объявил о возвращении Наингголана

31 Декабря 2020, 13:24,

twitter.com

Полузащитник Раджа Наингголан, правами на которого владеет миланский «Интер», вернулся в «Кальяри». Стороны оформили арендное соглашение до завершения сезона-2020/2021, об этом информирует пресс-служба клуба из Сардинии.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 32-летний полузащитник провел четыре встречи, не отметившись результативными действиями. Трудовой договор бельгийца с «нерадзурри» рассчитан до середины 2022-го года.

После 14 туров Серии А «Кальяри» набрал 14 баллов и располагается на 15-м месте в турнирной таблице. Следующий матч команда сыграет против «Наполи» третьего января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кальяри, Раджа Наингголан, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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Комментарии (1)
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Underdog
31 Декабря 2020, 14:25

Уже б подарили его Кальяри и не мучали парня. Видно же,что у них взаимная любовь

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