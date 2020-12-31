«Кальяри» объявил о возвращении Наингголана

Полузащитник Раджа Наингголан, правами на которого владеет миланский «Интер», вернулся в «Кальяри». Стороны оформили арендное соглашение до завершения сезона-2020/2021, об этом информирует пресс-служба клуба из Сардинии.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 32-летний полузащитник провел четыре встречи, не отметившись результативными действиями. Трудовой договор бельгийца с «нерадзурри» рассчитан до середины 2022-го года.

После 14 туров Серии А «Кальяри» набрал 14 баллов и располагается на 15-м месте в турнирной таблице. Следующий матч команда сыграет против «Наполи» третьего января.