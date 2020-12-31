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Президент «Аталанты»: «С Гомесом всё кончено, Гасперини навсегда»

31 Декабря 2020, 13:05,

Global Look Press

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси прокомментировал конфликт между главным тренером бергамасков Джан Пьеро Гасперини и атакующим полузащитником Алехандро Гомесом.

«Гомес? Мы уже достаточно сказали по этому поводу, тема закрыта - все кончено.

Джан Пьеро Гасперини навсегда. Хотя дело не только в нем. Вся структура клуба дает хорошие результаты», - приводит слова руководителя издание Football-Italia.

Ранее сообщалось, что подписать Гомеса хотят «Рома» и «Интер».

В текущем сезоне чемпионата Италии аргентинец принял участие в десяти играх, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Алехандро Гомес, Антонио Перкасси
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