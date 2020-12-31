Гомес не смог уладить конфликт с Гасперини, игрок покинет «Аталанту» в январе

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31 Декабря 2020, 10:07,
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Атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес так и не смог уладить конфликт с наставником команды Джан Пьеро Гасперини.
Как сообщил в своем «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, аргентинский игрок проводит тренировки отдельно от своих одноклубников. Гомес планирует покинуть бергамасков в зимнее трансферное окно.
Ранее СМИ сообщали, что подписать Алехандро хотят «Рома» и миланский «Интер».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Гомес принял участие в десяти встречах, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
В составе «Аталанты» аргентинец выступает с 2014-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес