Гомес не смог уладить конфликт с Гасперини, игрок покинет «Аталанту» в январе

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес так и не смог уладить конфликт с наставником команды Джан Пьеро Гасперини.

Как сообщил в своем «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, аргентинский игрок проводит тренировки отдельно от своих одноклубников. Гомес планирует покинуть бергамасков в зимнее трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали, что подписать Алехандро хотят «Рома» и миланский «Интер».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Гомес принял участие в десяти встречах, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

В составе «Аталанты» аргентинец выступает с 2014-го года.