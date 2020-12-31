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Роналду - лучший бомбардир топ-5 лиг Европы в 2020 году

31 Декабря 2020, 08:44,

Global Look Press

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», стал лучшим голеадором 2020-го года в топ-5 европейских чемпионатах, об этом информирует Gracenote Live.

За календарный год 35-летний бомбардир отметился 33 забитыми мячами в рамках Серии А. Второе место занял нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, на счету которого 32 гола. Топ-3 замкнул итальянец Чиро Иммобиле, отметившийся 28 результативными выстрелами.

Напомним, что ранее Роналду был признан лучшим футболистом XXI века по версии Globe Soccer. Вторым стал Лионель Месси, а третье место занял Мохамед Салах.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду
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