Роналду - лучший бомбардир топ-5 лиг Европы в 2020 году

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», стал лучшим голеадором 2020-го года в топ-5 европейских чемпионатах, об этом информирует Gracenote Live.

За календарный год 35-летний бомбардир отметился 33 забитыми мячами в рамках Серии А. Второе место занял нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, на счету которого 32 гола. Топ-3 замкнул итальянец Чиро Иммобиле, отметившийся 28 результативными выстрелами.

Напомним, что ранее Роналду был признан лучшим футболистом XXI века по версии Globe Soccer. Вторым стал Лионель Месси, а третье место занял Мохамед Салах.