Президент «Фиорентины» - о победе над «Ювентусом»: «Я переживал до третьего гола, понимая, что арбитр сделает подарок туринцам»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал победу над «Ювентусом».

«Я смотрел игру с женой и переживал до того момента, пока мы не забили третий гол. Я понимал, что судья рано или поздно может сделать подарок «Ювентусу». Я увидел ту решимость, которую хотел увидеть. Мы были одним целым и выкладывались на полную», - цитирует Комиссо Radio Bruno.

После четырнадцати туров «Фиорентина» занимает лишь четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от пятой строчки составляет одиннадцать зачетных баллов.

В воскресенье, 3 января, «Фиорентине» предстоит принять на своем поле «Болонью».