Ибрагимович показал, как в одних трусах упал в снег (видео)

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в очередной раз доказал, что ему не страшна никакая погода.

Шведский футболист вышел во двор своего дома, встал прямо, вытянув руки, и плюхнулся спиной в снег.

На данный момент 39-летний нападающий восстанавливается от травмы. В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл десять матчей за «Милан» во всех турнирах, забил одиннадцать голов и отдал две голевые передачи. Контракт Златана с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

После четырнадцати туров «Милан» лидирует в итальянской Серии А, имея в своём активе 34 очка, отрыв от «Интера» составляет лишь один зачетный балл.