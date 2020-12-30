Ибрагимович показал, как в одних трусах упал в снег (видео)

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30 Декабря 2020, 23:43,
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в очередной раз доказал, что ему не страшна никакая погода.
Шведский футболист вышел во двор своего дома, встал прямо, вытянув руки, и плюхнулся спиной в снег.
На данный момент 39-летний нападающий восстанавливается от травмы. В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл десять матчей за «Милан» во всех турнирах, забил одиннадцать голов и отдал две голевые передачи. Контракт Златана с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
После четырнадцати туров «Милан» лидирует в итальянской Серии А, имея в своём активе 34 очка, отрыв от «Интера» составляет лишь один зачетный балл.
Zanremo ci siamo "...perché sanremo e' Zanremo..." pic.twitter.com/3x1tMjFs5A— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 30, 2020
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович