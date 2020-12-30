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Бентанкур: «Смотреть на скамейку и видеть там Пирло – это нечто особенное»

30 Декабря 2020, 21:42,

Global Look Press

Полузащитник туринского «Ювентуса» Родриго Бентанкур высказался о главном тренере клуба Андреа Пирло.

«Для нас большая честь иметь такого тренера как Пирло. Посмотреть на скамейку и увидеть там его – это нечто особенное. Я понимаю, что нам нужно пройти ещё долгий путь, но мы должны принять его философию. Фанаты «Ювентуса» должны быть спокойны, мы всегда будем бороться за чемпионство.

Чему я научился в этом году? Жить каждый день так, будто он является последним для меня», - цитирует Бентанкура Sky Sport Italia.

23-летний уругваец сыграл восемнадцать матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Родриго Бентанкур
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