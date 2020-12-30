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Роналду: «Футбол без фанатов, как цирк без клоунов»

30 Декабря 2020, 21:24,

Global Look Press

Нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду в очередной раз высказался об игре при пустых трибунах.

«Мне не нравится играть на пустых стадионах. Это то же самое, что пойти в цирк, но не увидеть там клоунов. Пандемия свела людей с ума. Надеюсь, что уже в ближайшее время стадионы начнут заполняться. Конечно, мы должны принять эту ситуацию, нам нужно продолжать вести нормальную жизнь, но соблюдать предписанные правила. Но ещё раз повторюсь, мне не нравится играть без фанатов», - цитирует Роналду BBC.

35-летний португалец сыграл четырнадцать матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне, забил шестнадцать голов и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
30 Декабря 2020, 22:25

Сказал самый главный клоун... Ай, молодец...

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