«Интер» договорился с Гомесом, но не может согласовать условия перехода с «Аталантой»

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес продолжит карьеру в итальянском топ-клубе.

Как сообщает Corriere della Sera, главным претендентом на аргентинца является «Интер», который уже согласовал переход с самим Гомесом. Зарплата футболиста в новом клубе составит 2,5 миллиона евро, а контракт будет рассчитан до 2022 года.

Разногласия существуют между «Интером» и «Аталантой», клуб из Бергамо планирует заработать на продаже Гомеса от 8 до 12 миллионов евро, а «нерадзурри» хотели бы сбить цену.

Напомним, что 32-летний аргентинец поссорился с главным тренером «Аталанты» Гасперини. Контракт Гомеса с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.