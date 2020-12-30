Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Аталанта» заплатила 11 млн евро за защитника «Генка»

30 Декабря 2020, 20:52,

Global Look Press

Защитник Йоаким Меле перешёл из «Генка» в «Аталанту».

Как сообщает пресс-служба клуба из Бергамо, Меле уже прошёл медицинское обследование и прибыл в расположение «Аталанты», но официально трансфер может быть оформлен лишь 4 января. По информации авторитетного портала Transfemarkt, переход 23-летнего датчанина обошёлся «Аталанте» в 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Меле сыграл шестнадцать матчей за «Генк», забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

После тринадцати туров клуб Алексея Миранчука занимает лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 22 очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Йоаким Меле
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