«Аталанта» заплатила 11 млн евро за защитника «Генка»

Защитник Йоаким Меле перешёл из «Генка» в «Аталанту».

Как сообщает пресс-служба клуба из Бергамо, Меле уже прошёл медицинское обследование и прибыл в расположение «Аталанты», но официально трансфер может быть оформлен лишь 4 января. По информации авторитетного портала Transfemarkt, переход 23-летнего датчанина обошёлся «Аталанте» в 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Меле сыграл шестнадцать матчей за «Генк», забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

После тринадцати туров клуб Алексея Миранчука занимает лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 22 очка.