«Аталанта» заплатила 11 млн евро за защитника «Генка»

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30 Декабря 2020, 20:52,
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Защитник Йоаким Меле перешёл из «Генка» в «Аталанту».
Как сообщает пресс-служба клуба из Бергамо, Меле уже прошёл медицинское обследование и прибыл в расположение «Аталанты», но официально трансфер может быть оформлен лишь 4 января. По информации авторитетного портала Transfemarkt, переход 23-летнего датчанина обошёлся «Аталанте» в 11 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Меле сыграл шестнадцать матчей за «Генк», забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
После тринадцати туров клуб Алексея Миранчука занимает лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 22 очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Йоаким Меле