Эриксен хочет перейти в «ПСЖ» в январе

Хавбек миланского «Интера» Кристиан Эриксен с высокой долей вероятности покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Ромен Колле-Годен в «Твиттере», датский полузащитник хочет перейти в «ПСЖ» уже в январе. Ранее в СМИ появилась информация, что Эриксен является одной из главных целей парижского клуба на зимнее трансферное окно.

Напомним, что «ПСЖ» вчера объявил об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера, а на его место может прийти Маурисио Почеттино, с которым Эриксен успешно работал в «Тоттенхэме».

Эриксен не получает игровую практику в «Интере», главный тренер итальянского клуба Антонио Конте не доверяет полузащитнику.