Эриксен хочет перейти в «ПСЖ» в январе

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30 Декабря 2020, 20:45,
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Хавбек миланского «Интера» Кристиан Эриксен с высокой долей вероятности покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Ромен Колле-Годен в «Твиттере», датский полузащитник хочет перейти в «ПСЖ» уже в январе. Ранее в СМИ появилась информация, что Эриксен является одной из главных целей парижского клуба на зимнее трансферное окно.
Напомним, что «ПСЖ» вчера объявил об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера, а на его место может прийти Маурисио Почеттино, с которым Эриксен успешно работал в «Тоттенхэме».
Эриксен не получает игровую практику в «Интере», главный тренер итальянского клуба Антонио Конте не доверяет полузащитнику.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, ПСЖ, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021