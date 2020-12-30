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Эриксен хочет перейти в «ПСЖ» в январе

30 Декабря 2020, 20:45,

Global Look Press

Хавбек миланского «Интера» Кристиан Эриксен с высокой долей вероятности покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Ромен Колле-Годен в «Твиттере», датский полузащитник хочет перейти в «ПСЖ» уже в январе. Ранее в СМИ появилась информация, что Эриксен является одной из главных целей парижского клуба на зимнее трансферное окно.

Напомним, что «ПСЖ» вчера объявил об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера, а на его место может прийти Маурисио Почеттино, с которым Эриксен успешно работал в «Тоттенхэме».

Эриксен не получает игровую практику в «Интере», главный тренер итальянского клуба Антонио Конте не доверяет полузащитнику.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, ПСЖ, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021
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