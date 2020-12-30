​Наингголан: «Интер» не дал мне шанса, рад вернуться в «Кальяри»

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30 Декабря 2020, 16:41,
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В ближайшее время полузащитник Раджа Наингголан в третий раз в своей карьере станет игроком «Кальяри». Перед прохождением медицинского осмотра бельгийский футболист дал короткий комментарий по поводу будущего перехода.
«Интер» не дал мне шанса. Я рад возвращению в «Кальяри», даже если оно ещё не состоялось официально», - сказал Наингголан ANSA.
Раджа Наингголан в этом чемпионате Италии провёл на футбольном поле только 42 минуты в четырёх матчах. В прошлом сезоне бельгиец выступал за «Кальяри» на правах аренды, но клуб из Сардинии не смог договориться о сохранении футболиста.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Кальяри, Раджа Наингголан