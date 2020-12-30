Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Милан» проиграл суд и должен выплатить Бобану 5,3 млн евро

30 Декабря 2020, 16:20,

Instagram

«Милан» проиграл судебное дело против своего бывшего директора Звонимира Бобана. Хорват был уволен в марте после своего интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба за ситуацию с приглашением Ральфа Рангника.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Милан» проиграл суд и должен выплатить Бобану 5,3 миллиона евро компенсации за своё увольнение. Впрочем, «россонери» не намерены сдаваться и будут подавать апелляцию.

На текущий момент «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав тридцать четыре очка в четырнадцати матчах (десять побед, четыре ничьи).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Звонимир Бобан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола