​«Милан» проиграл суд и должен выплатить Бобану 5,3 млн евро

«Милан» проиграл судебное дело против своего бывшего директора Звонимира Бобана. Хорват был уволен в марте после своего интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба за ситуацию с приглашением Ральфа Рангника.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Милан» проиграл суд и должен выплатить Бобану 5,3 миллиона евро компенсации за своё увольнение. Впрочем, «россонери» не намерены сдаваться и будут подавать апелляцию.

На текущий момент «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав тридцать четыре очка в четырнадцати матчах (десять побед, четыре ничьи).