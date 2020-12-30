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Санчес возвращается к тренировкам

30 Декабря 2020, 15:29,

Global Look Press

Нападающий «Интера» Алексис Санчес возвращается к тренировкам. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, чилиец начнёт заниматься с командой в среду или четверг и сможет сыграть против «Кротоне» третьего января.

Санчес в последний раз выходил на поле в игре чемпионата Италии против «Кальяри» тринадцатого декабря. С тех пор форвард пропустил три игры «Интера».

В этом сезоне Алексис Санчес провёл за «Интер» четырнадцать матчей во всех соревнованиях. В них 32-летний футболист записал на свой счёт два гола и трижды выступал в качестве ассистента для партнёров.  

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Алексис Санчес
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