Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Ибрагимович вернулся в Милан и пройдёт обследование

30 Декабря 2020, 14:17,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в среду вернётся в расположение клуба. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, шведский бомбардир пройдёт медицинское обследование, чтобы оценить своё состояние после травмы икроножной мышцы. Отмечается, что Ибрагимович планирует вернуться на футбольное поле в средине января. Ориентиром является матч против «Кальяри», который запланирован на 18 января.

Напомним, Ибрагимович не выходил на поле с 22 ноября, когда он травмировался в игре против «Наполи». В шести матчах за «Милан» в этом чемпионате Италии Златан записал на свой счёт десять голов.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола