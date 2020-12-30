​Ибрагимович вернулся в Милан и пройдёт обследование

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в среду вернётся в расположение клуба. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, шведский бомбардир пройдёт медицинское обследование, чтобы оценить своё состояние после травмы икроножной мышцы. Отмечается, что Ибрагимович планирует вернуться на футбольное поле в средине января. Ориентиром является матч против «Кальяри», который запланирован на 18 января.

Напомним, Ибрагимович не выходил на поле с 22 ноября, когда он травмировался в игре против «Наполи». В шести матчах за «Милан» в этом чемпионате Италии Златан записал на свой счёт десять голов.