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Бернардески может сменить «Ювентус» на «Милан»

30 Декабря 2020, 11:47,

Global Look Press

Вингер туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески, не сумевший закрепиться в основном составе «старой синьоры», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как информирует издание Сalciomercato, новым местом работы 26-летнего футболиста может стать «Милан». Агент игрока Мино Райола уже вступил в переговоры с руководством «россонери» о переходе своего клиента.

Действующий контракт Бернардески с «Ювентусом» рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Федерико провел девять поединков, отметившись одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Федерико Бернардески
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