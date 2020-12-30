Бернардески может сменить «Ювентус» на «Милан»

Вингер туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески, не сумевший закрепиться в основном составе «старой синьоры», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как информирует издание Сalciomercato, новым местом работы 26-летнего футболиста может стать «Милан». Агент игрока Мино Райола уже вступил в переговоры с руководством «россонери» о переходе своего клиента.

Действующий контракт Бернардески с «Ювентусом» рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Федерико провел девять поединков, отметившись одной результативной передачей.