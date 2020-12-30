Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Феррара: «Ювентус» лучше подготовлен, чем «Милан» и «Интер»

30 Декабря 2020, 10:42,

Global Look Press

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Чиро Феррара высказался о чемпионской гонке в чемпионате Италии.

«Я считаю, что «старая синьора» лучше подготовлена, чем «Милан» и «Интер». «Ювентус» уже привык побеждать. Хотя у «нерадзурри» есть Антонио Конте, который знает, как добиваться результата.

Что касается «Милана», то они по составу слабее конкурентов. Однако есть много примеров, когда менее сильная команда добивалась успеха», - приводит слова Феррары издание Сalciomercato.

После 14 туров Серии А «Милан» с 34 очками лидирует в турнирной таблице. «Интер» (33) идет вторым, а «Ювентус» (27) замыкает топ-3.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Чиро Феррара
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