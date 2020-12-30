Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» подписал спонсорский контракт на 135 млн евро

30 Декабря 2020, 09:33,

Global Look Press

Руководство туринского «Ювентуса» продлило спонсорский договор с компанией Jeep на следующие три сезона. Сумма сделки составляет 135 миллионов евро (45 миллионов в год).

Согласно условиям контракта, итальянский гранд сможет рассчитывать на дополнительные бонусы за различные спортивные результаты.

После 14 проведенных туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 27 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Милана» составляет семь очков.

Следующий поединок в Серии А «старая синьора» проведет на своем поле против «Удинезе». Встреча состоится в воскресенье, третьего января, начало - 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус
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Комментарии (1)
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1
beorn_n
30 Декабря 2020, 12:29

да господи нет у юве 27 очков и 3го места. чем эти авторы смотрят.

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