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«Ювентус» рассматривает кандидатуры трёх нападающих

30 Декабря 2020, 08:16,

Global Look Press

Руководство туринского «Ювентуса» задумалось над усилением атакующей линии команды. Как сообщает издание Tuttosport, в сфере интересов «старой синьоры» находятся три футболиста. Речь идет о Диего Косте, Мемфисе Депае («Лион») и Дивоке Ориги («Ливерпуль»).

Напомним, что ранее Коста расторг трудовое соглашение с «матрасниками» и сейчас является свободным агентом. Контракт Депая с «Лионом» истекает следующим летом, а Ориги не вылезает из запаса «Ливерпуля».

В текущем сезоне Диего провел семь матчей в Примере, отметившись двумя голами. Депай сыграл 17 поединков в Лиге 1, забил восемь мячей и отдал четыре ассиста. Ориги принял участие в трех играх АПЛ, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Диего Коста, Мемфис Депай, Трансферы футбола - зима 2021, Дивок Ориги
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