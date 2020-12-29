​«Ювентус» договорился о покупке защитника «Далласа»

«Ювентус» договорился о трансфере защитника «Далласа» Брайана Рейнольдса. Об этом на своих страницах сообщает Football Italia, ссылаясь на журналиста ESPN Тейлора Твеллмана. Сумма сделки составит чуть более десяти миллионов долларов.

Отмечается, что до конца текущего сезона Рейнольдс будет выступать за «Кальяри» на правах аренды. Дело в том, что «Ювентус» уже заполнил квоту в заявке на этот сезон для футболистов, которые не являются представителями стран из ЕС.

19-летний Брайан Рейнольдс выступает на позиции правого защитника и является воспитанником академии клуба «Даллас».