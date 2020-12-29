​Ибрагимович примет участие в музыкальном фестивале

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович примет участие в ежегодном музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на объявление художественного руководителя фестиваля Амадеуса.

Пока неизвестно, что именно Ибрагимович будет делать на ежегодном музыкальном фестивале, который в предыдущие годы посещали Роберто Баджо, Франческо Тотти, Антонио Кассано, вторая половинка Криштиану Роналду Джорджина Родригес и даже Михаил Горбачёв.

Несмотря на то, что речь идёт о музыкальном фестивале, в нём часто в центре внимание оказываются наряды и специальные гости.

Музыкальный фестиваль пройдёт со 2 по 6 марта.