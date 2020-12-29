Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Конте согласился отпустить Наингголана в «Кальяри»

29 Декабря 2020, 20:40,

Global Look Press

Главный тренер «Интера» Антонио Конте на встрече с руководством клуба дал добро на отъезд полузащитника Раджи Наингголана. В зимнее трансферное окно бельгиец должен отправиться в аренду в «Кальяри», сообщает Football Italia со ссылкой на многие источники в Италии.

Раджа Наингголан выступал за «Кальяри» на правах аренды в прошлом сезоне, но клуб не смог договориться о выкупе игрока, и он вернулся в «Интер». В этом чемпионате Италии Наингголан провёл на поле только 42 минуты в четырёх матчах.

Отмечается, что «Кальяри» активизировал усилия по возвращению Наингголана после травмы Марко Рога.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Кальяри, Трансферы футбола - зима 2021, Раджа Наингголан
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