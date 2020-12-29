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Ибрагимович купил лес за 3 млн евро

29 Декабря 2020, 15:45,

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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы и не теряет время даром. Находясь у себя дома, 39-летний футболист за 3 млн евро пробрел лес площадью около 1000 гектаров на границе Швеции и Норвегии, где сможет заниматься любимым видом отдыха - рыбалкой, охотой и даже сноубордингом, сообщает Marca. И это не первая покупка такого рода для Златана, в его владении уже есть объекты, где можно порыбачить и поохотиться.

В данный момент Ибрагимович наслаждается времяпрепровождением с семьей, которая осталась в Стокгольме, когда форвард уехал играть в «Милан».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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