«Наполи» решил продать 4 футболистов

Руководство «Наполи» приняло решение расстаться с четырьмя футболистами в грядущее зимнее трансферное окно, об этом информирует издание Gazzetta dello Sport.

Как сообщает источник, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис поручил спортивному директору клуба Криштиану Джунтоли найти новые команды для Фернандо Льоренте, Фаузи Гулама, Кевина Малькюи и Аркадиуша Милика.

Ранее сообщалось, что подписать Милика хочет мадридский «Атлетико», а Льоренте может перейти в туринский «Ювентус».

После 14 туров Серии А «Наполи» набрал 25 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.