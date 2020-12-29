Роналду опередил Месси на 14% в голосовании за лучшего футболиста XXI века

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29 Декабря 2020, 10:45,
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Опубликованы детали голосования за лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer.
Как информирует ESPN в «Инстаграме», победивший в опросе форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду набрал 38% голосов. Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси получил 24%. Топ-3 замкнул лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах с 23% голосов.
Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». На его счету пять триумфов в Лиге чемпионов, а также множество побед в АПЛ, Примере и Серии А.
В текущем сезоне чемпионата Италии 35-летний португалец провел десять матчей, отметившись 12 голами (четыре - с пенальти) и одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси
Эх, не шмог масянька- алеша 192-й активировать всех своих клонов на новый титул для аргентинского предмета своего обожания)) Оттого и богуртит сейчас на просторах ЕФ его разум возмущенный // Ежели что, я - за Зидана.
Лол Салах на третьем месте что он такого показал ???...))))...