Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Роналду опередил Месси на 14% в голосовании за лучшего футболиста XXI века

29 Декабря 2020, 10:45,

Depositphotos

Опубликованы детали голосования за лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer.

Как информирует ESPN в «Инстаграме», победивший в опросе форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду набрал 38% голосов. Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси получил 24%. Топ-3 замкнул лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах с 23% голосов.

Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». На его счету пять триумфов в Лиге чемпионов, а также множество побед в АПЛ, Примере и Серии А.

В текущем сезоне чемпионата Италии 35-летний португалец провел десять матчей, отметившись 12 голами (четыре - с пенальти) и одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
2
CELTIC FROST
29 Декабря 2020, 12:00

Эх, не шмог масянька- алеша 192-й активировать всех своих клонов на новый титул для аргентинского предмета своего обожания)) Оттого и богуртит сейчас на просторах ЕФ его разум возмущенный // Ежели что, я - за Зидана.

1
Misha_diablo_football
29 Декабря 2020, 11:52

Лол Салах на третьем месте что он такого показал ???...))))...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола