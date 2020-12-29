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Бывший вице-президент «Палермо» назвал идеальный клуб для Дибалы

29 Декабря 2020, 09:31,

Global Look Press

Бывший вице-президент «Палермо» Жильельмо Микки рассказал, где стоит продолжить карьеру аргентинскому форварду Пауло Дибале, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу».

«Пауло нужно покинуть «старую синьору», его время в Турине подошло к концу. Я бы посоветовал ему обратить внимание на «Наполи». Это был бы идеальный трансфер. Думаю, этот клуб очень подходит Дибале», - приводит слова Микки издание Football-Italia.

27-летний нападающий перешел в «Ювентус» летом 2015-го года из «Палермо». Сумма трансфера составила 32 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Пауло провел восемь поединков, отметившись одним забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Пауло Дибала
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