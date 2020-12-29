Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ибрагимович не поможет «Милану» в матче с «Ювентусом»

29 Декабря 2020, 08:37,

Global Look Press

Лидер «Милана» Златан Ибрагимович не поможет своей команде в поединке чемпионата Италии против туринского «Ювентуса», который запланирован на шестое января.

Как сообщает издание Football-Italia, тренерский штаб «россонери» опасается, что возвращение на поле 39-летнего бомбардира в этом поединке может привести к рецидиву травмы. В настоящий момент шведский форвард восстанавливается после повреждения голеностопа. Он находится в лазарете с 22-го ноября.

В нынешнем розыгрыше Серии А Ибрагимович провел шесть поединков, записав на свой счет десять забитых мячей и одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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