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«Милан» вышел из гонки за Гомесом

28 Декабря 2020, 20:52,

Global Look Press

Сразу несколько итальянских клубов проявляют интерес к полузащитнику «Аталанты» Алехандро Гомесу.

Как сообщает Corriere della Sera, видеть аргентинца у себя хотят «Интер», «Рома» и «Наполи». Отмечается, что о приобретении Гомеса думал и «Милан», но руководство «россонери» приняло решение выйти из гонки за футболистом «Аталанты».

Напомним, что Гомес не принимал участия в последних матчах клуба из Бергамо. У экс-капитана «Аталанты» произошёл конфликт с Гасперини.

Контракт 32-летнего аргентинца с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в пятнадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес
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