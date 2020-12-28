​Милик может заменить Косту в «Атлетико»

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28 Декабря 2020, 18:45,
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Нападающий «Атлетико» Диего Коста в ближайшее время может покинуть клуб, договорившись о досрочном расторжении контракта по личным причинам. СМИ писали о том, что в случае ухода Косты «матрасники» выйдут на трансферный рынок для поиска нападающего.
Как сообщает Football Italia, «Атлетико» может вернуться к кандидатуре Аркадиуша Милика. Польский футболист оказался не нужен Дженнаро Гаттузо и не играет на «Наполи», поскольку отсутствует в заявке команды даже на чемпионат Италии.
Несколько месяцев назад Милик жаловался на отношение «Наполи» к себе – форварду не позволили уйти за отказ продлить контракт.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Атлетико Мадрид, Наполи, Трансферы футбола - зима 2021, Аркадиуш Милик