​Милик может заменить Косту в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста в ближайшее время может покинуть клуб, договорившись о досрочном расторжении контракта по личным причинам. СМИ писали о том, что в случае ухода Косты «матрасники» выйдут на трансферный рынок для поиска нападающего.

Как сообщает Football Italia, «Атлетико» может вернуться к кандидатуре Аркадиуша Милика. Польский футболист оказался не нужен Дженнаро Гаттузо и не играет на «Наполи», поскольку отсутствует в заявке команды даже на чемпионат Италии.

Несколько месяцев назад Милик жаловался на отношение «Наполи» к себе – форварду не позволили уйти за отказ продлить контракт.