Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Милик может заменить Косту в «Атлетико»

28 Декабря 2020, 18:45,

Global Look Press

Нападающий «Атлетико» Диего Коста в ближайшее время может покинуть клуб, договорившись о досрочном расторжении контракта по личным причинам. СМИ писали о том, что в случае ухода Косты «матрасники» выйдут на трансферный рынок для поиска нападающего.

Как сообщает Football Italia, «Атлетико» может вернуться к кандидатуре Аркадиуша Милика. Польский футболист оказался не нужен Дженнаро Гаттузо и не играет на «Наполи», поскольку отсутствует в заявке команды даже на чемпионат Италии.

Несколько месяцев назад Милик жаловался на отношение «Наполи» к себе – форварду не позволили уйти за отказ продлить контракт.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Наполи, Трансферы футбола - зима 2021, Аркадиуш Милик
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