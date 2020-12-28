​«Парма» не продаст Жервиньо зимой

«Парма» не собирается продавать вингера Жервиньо в зимнее трансферное окно, зная об интересе к футболисту со стороны «Интера». Об этом на своих страницах сообщает Tuttosport.

В двенадцати матчах чемпионата Италии в текущем сезоне Жервиньо забил четыре гола и оформил одну результативную передачу на партнёра.

Стоит сказать, что «Интер» ещё летом проявлял интерес к Жервиньо. Рулевой миланской команды Антонио Конте является большим поклонником ивуарийца.

Добавим, что ранее в Италии Жервиньо выступал за другой известный клуб – «Рому». 33-летнего ивуарийца авторитетный портал transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро.