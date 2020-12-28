Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Парма» не продаст Жервиньо зимой

28 Декабря 2020, 15:55,

LiveSport.Ru

«Парма» не собирается продавать вингера Жервиньо в зимнее трансферное окно, зная об интересе к футболисту со стороны «Интера». Об этом на своих страницах сообщает Tuttosport.

В двенадцати матчах чемпионата Италии в текущем сезоне Жервиньо забил четыре гола и оформил одну результативную передачу на партнёра.

Стоит сказать, что «Интер» ещё летом проявлял интерес к Жервиньо. Рулевой миланской команды Антонио Конте является большим поклонником ивуарийца.

Добавим, что ранее в Италии Жервиньо выступал за другой известный клуб – «Рому». 33-летнего ивуарийца авторитетный портал transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Парма, Трансферы футбола - зима 2021, Жервиньо
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