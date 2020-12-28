​«Милан» хочет арендовать Йовича

«Милан» находится в числе клубов, которые проявляют интерес к форварду «Реала» Луке Йовичу. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россонери» связались с представителями футболиста, но ещё не контактировали с мадридским клубом. «Милан» хочет взять Йовича в аренду и позже обсудить возможность выкупа сербского футболиста.

Интерес к Йовичу, у которого не клеятся дела в «Реале», приписывают многим клубам, в частности «Вулверхэмптону», подыскивающему замену травмированному Раулю Хименесу.

После перехода в «Реал» летом 2019 года Лука Йович забил только два гола в тридцати двух поединках за мадридский клуб.