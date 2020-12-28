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​«Милан» хочет арендовать Йовича

28 Декабря 2020, 14:50,

Global Look Press

«Милан» находится в числе клубов, которые проявляют интерес к форварду «Реала» Луке Йовичу. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россонери» связались с представителями футболиста, но ещё не контактировали с мадридским клубом. «Милан» хочет взять Йовича в аренду и позже обсудить возможность выкупа сербского футболиста.

Интерес к Йовичу, у которого не клеятся дела в «Реале», приписывают многим клубам, в частности «Вулверхэмптону», подыскивающему замену травмированному Раулю Хименесу.

После перехода в «Реал» летом 2019 года Лука Йович забил только два гола в тридцати двух поединках за мадридский клуб.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Лука Йович
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