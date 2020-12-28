Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Милан» готов платить Доннарумме 7 млн евро в год

28 Декабря 2020, 12:47,

Instagram

Руководство «Милана» ведет переговоры с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о пролонгации сотрудничества. «Россонери» предложили 21-летнему вратарю новый трудовой договор с заработной платой семь миллионов евро в год, рапортует издание Corriere della Sera.

Переманить Доннарумму хотят туринский «Ювентус» и миланский «Интер», которые уже сделали предложения игроку. Действующее соглашение Джанлуиджи с «Миланом» рассчитано до лета 2021-го года.

В нынешнем сезоне Серии А голкипер провел 13 поединков, в которых пропустил 13 мячей. В четырех встречах Доннарумма отстоял на ноль.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола