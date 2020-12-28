«Милан» готов платить Доннарумме 7 млн евро в год

Руководство «Милана» ведет переговоры с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о пролонгации сотрудничества. «Россонери» предложили 21-летнему вратарю новый трудовой договор с заработной платой семь миллионов евро в год, рапортует издание Corriere della Sera.

Переманить Доннарумму хотят туринский «Ювентус» и миланский «Интер», которые уже сделали предложения игроку. Действующее соглашение Джанлуиджи с «Миланом» рассчитано до лета 2021-го года.

В нынешнем сезоне Серии А голкипер провел 13 поединков, в которых пропустил 13 мячей. В четырех встречах Доннарумма отстоял на ноль.