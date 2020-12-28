«Ювентус» может отказаться от покупки Милика

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». «Старая синьора» планирует подписать нападающего в зимнее трансферное окно.

Согласно информации журналиста Николо Скиры, клубы вступили в переговоры, но пока не могут согласовать финансовые детали сделки. Неаполитанцы хотят выручить с продажи польского бомбардира 15 миллионов евро, однако туринцы считают эту сумму завышенной.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 26-летний нападающий провел 26 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей. В сезоне-2020/2021 Серии А Аркадиуш на поле не выходил.