Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» может отказаться от покупки Милика

28 Декабря 2020, 12:20,

Global Look Press

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». «Старая синьора» планирует подписать нападающего в зимнее трансферное окно.

Согласно информации журналиста Николо Скиры, клубы вступили в переговоры, но пока не могут согласовать финансовые детали сделки. Неаполитанцы хотят выручить с продажи польского бомбардира 15 миллионов евро, однако туринцы считают эту сумму завышенной.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 26-летний нападающий провел 26 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей. В сезоне-2020/2021 Серии А Аркадиуш на поле не выходил.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Аркадиуш Милик
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Комментарии (1)
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0
AlessandroDP
28 Декабря 2020, 12:52

Упаси Хоспади!

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