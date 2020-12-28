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Месси заявил, что восхищается Роналду

28 Декабря 2020, 11:39,

Depositphotos

Лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что восхищается нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Есть много спортсменов, которые достойны восхищения, такие как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Но также я не могу не отметить Криштиану Роналду», - приводит слова 33-летнего нападающего La Sexta.

Месси защищает цвета каталонского гранда с 2003-го года. Действующий контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета следующего года.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании нападающий сыграл 14 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси
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Комментарии (5)
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0
Misha_diablo_football
28 Декабря 2020, 12:32

Трудно пердставить обратное, шампунь застрелиться чем проговорить эти слова....

0
Castilla
28 Декабря 2020, 14:07

Ну вообще то он говорил подобные слова, а ты получается ссаный обманщик, либо просто любитель накидать на вентилятор

1
Артур Измаилов
28 Декабря 2020, 11:58

одмЫн решил делить вью карлика на несколько кусочков и залить весь раздел испанской Примеры карликовщиной. Тошнит уже!

1
Кар Карыч
28 Декабря 2020, 12:35

Сегодня международный день инопланетного гнома! Хе-хе...

0
Артур Измаилов
28 Декабря 2020, 14:31

я бы сказал - международный день карликафилов ! ))

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