Месси заявил, что восхищается Роналду

Лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что восхищается нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Есть много спортсменов, которые достойны восхищения, такие как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Но также я не могу не отметить Криштиану Роналду», - приводит слова 33-летнего нападающего La Sexta.

Месси защищает цвета каталонского гранда с 2003-го года. Действующий контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета следующего года.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании нападающий сыграл 14 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу.