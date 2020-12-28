Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гомес может перейти из «Аталанты» в «Рому»

28 Декабря 2020, 11:30,

Global Look Press

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Согласно данным издания transfermarketweb, заинтересованность в услугах 32-летнего аргентинца проявляет столичная «Рома».

Напомним, что у Гомеса произошел конфликт с Джан Пьеро Гасперини в перерыве поединка группового раунда Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлландом» (1:1). По этой причине руководство клуба из Бергамо решило расстаться с игроком.

Алехандро принял участие в десяти встречах чемпионата Италии, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес
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