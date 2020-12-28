Гомес может перейти из «Аталанты» в «Рому»

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28 Декабря 2020, 11:30,
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Атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Согласно данным издания transfermarketweb, заинтересованность в услугах 32-летнего аргентинца проявляет столичная «Рома».
Напомним, что у Гомеса произошел конфликт с Джан Пьеро Гасперини в перерыве поединка группового раунда Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлландом» (1:1). По этой причине руководство клуба из Бергамо решило расстаться с игроком.
Алехандро принял участие в десяти встречах чемпионата Италии, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес