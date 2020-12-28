Гранды Серии А претендуют на форварда «Селтика»

Нападающий Одсонн Эдуар, правами на которого владеет шотландский «Селтик», пользуется спросом в чемпионате Италии. Об этом информирует издание The Sun.

Согласно данным издания, в услугах 22-летнего французского форварда заинтересованы туринский «Ювентус» и «Милан».

Одсонн является воспитанником академии французского «ПСЖ». В составе «Селтика» форвард выступает с 2018-го года.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 20 поединков за коллектив из Глазго, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи.