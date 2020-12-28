Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гранды Серии А претендуют на форварда «Селтика»

28 Декабря 2020, 10:27,

Global Look Press

Нападающий Одсонн Эдуар, правами на которого владеет шотландский «Селтик», пользуется спросом в чемпионате Италии. Об этом информирует издание The Sun.

Согласно данным издания, в услугах 22-летнего французского форварда заинтересованы туринский «Ювентус» и «Милан».

Одсонн является воспитанником академии французского «ПСЖ». В составе «Селтика» форвард выступает с 2018-го года.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 20 поединков за коллектив из Глазго, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Милан, Одсонн Эдуар
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