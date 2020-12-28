«Интер» заинтересовался голкипером «Шахтёра»

19-летний украинский голкипер Анатолий Трубин, правами на которого владеет донецкий «Шахтёр», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А.

Как сообщает издание Calciomercato, заинтересованность в услугах перспективного вратаря проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» обратили внимание на Трубина после очных матчей против «горняков» в Лиге чемпионов. Обе встречи завершились со счетом 0:0.

Анатолий является воспитанником академии донецкого клуба. В текущем сезоне Трубин вытеснил из основного состава «Шахтёра» Андрея Пятова. Голкипер провел 13 поединков, в пяти из которых отыграл на ноль.