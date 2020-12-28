Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Интер» заинтересовался голкипером «Шахтёра»

28 Декабря 2020, 08:20,

Global Look Press

19-летний украинский голкипер Анатолий Трубин, правами на которого владеет донецкий «Шахтёр», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А.

Как сообщает издание Calciomercato, заинтересованность в услугах перспективного вратаря проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» обратили внимание на Трубина после очных матчей против «горняков» в Лиге чемпионов. Обе встречи завершились со счетом 0:0.

Анатолий является воспитанником академии донецкого клуба. В текущем сезоне Трубин вытеснил из основного состава «Шахтёра» Андрея Пятова. Голкипер провел 13 поединков, в пяти из которых отыграл на ноль.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Шахтёр Донецк, Трансферы футбола - зима 2021, Анатолий Трубин
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