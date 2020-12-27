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Агент подтвердил, что «Милан» интересовался Собослаи

27 Декабря 2020, 23:40,

Global Look Press

Агент полузащитника Доминика Собослаи, перешедшего из «Ред Булла Зальцбурга» в «РБ Лейпциг» подтвердил, что его клиент мог оказаться в «Милане».

«Милан» - один из лучших клубов в мире. Мальдини и Массара прекрасно понимают, как устроен трансферный рынок. Они хотели видеть Соболсаи в клубе. Для меня было большой честью пообщаться с ними. Я желаю им только всего наилучшего, возможно, однажды наши пути пересекутся», - цитирует агента Собослаи журналист Франческо Порцио в «Твиттере».

«РБ Лейпциг» заплатил за 20-летнего полузащитника двадцать миллионов евро, он заключил с немецким клубом долгосрочный контракт.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Доминик Собослаи
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