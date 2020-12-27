Агент подтвердил, что «Милан» интересовался Собослаи

Агент полузащитника Доминика Собослаи, перешедшего из «Ред Булла Зальцбурга» в «РБ Лейпциг» подтвердил, что его клиент мог оказаться в «Милане».

«Милан» - один из лучших клубов в мире. Мальдини и Массара прекрасно понимают, как устроен трансферный рынок. Они хотели видеть Соболсаи в клубе. Для меня было большой честью пообщаться с ними. Я желаю им только всего наилучшего, возможно, однажды наши пути пересекутся», - цитирует агента Собослаи журналист Франческо Порцио в «Твиттере».

«РБ Лейпциг» заплатил за 20-летнего полузащитника двадцать миллионов евро, он заключил с немецким клубом долгосрочный контракт.