Боатенг: «Молодые игроки думают только о машинах и приставках»

Полузащитник «Монцы» Кевин-Принс Боатенг рассказал, когда завершит карьеру.

«Когда я выступал за «Тоттенхэм», то мне приходилось чистить обувь опытным футболистам в раздевалке. Сейчас молодые игроки этим не занимаются, они думают о машинах и приставках. Я впервые попробовал суши в 23 года, когда я приехал в «Милан», то был уличным парнем, привыкшим к шашлыкам.

Завершение карьеры? Когда я перестану испытывать страсть к этой профессии, то закончу карьеру, я не хочу занимать место тех, кто всё ещё мечтает о ней», - цитирует Боатенга Corriere.

33-летний Боатенг известен по своим выступлениям за «Милан» и «Барселону».