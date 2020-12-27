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Боатенг: «Молодые игроки думают только о машинах и приставках»

27 Декабря 2020, 23:24,

twitter.com

Полузащитник «Монцы» Кевин-Принс Боатенг рассказал, когда завершит карьеру.

«Когда я выступал за «Тоттенхэм», то мне приходилось чистить обувь опытным футболистам в раздевалке. Сейчас молодые игроки этим не занимаются, они думают о машинах и приставках. Я впервые попробовал суши в 23 года, когда я приехал в «Милан», то был уличным парнем, привыкшим к шашлыкам.

Завершение карьеры? Когда я перестану испытывать страсть к этой профессии, то закончу карьеру, я не хочу занимать место тех, кто всё ещё мечтает о ней», - цитирует Боатенга Corriere.

33-летний Боатенг известен по своим выступлениям за «Милан» и «Барселону».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кевин-Принс Боатенг
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