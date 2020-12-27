Роналду: «Сын пьёт колу и есть чипсы, меня это раздражает»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос о футбольных перспективах своего сына.

«Посмотрим, станет ли он великим футболистом. Иногда он пьет колу и есть чипсы, меня это раздражает, он знает об этом. Иногда я говорю сыну, что нужно окунуться в холодную воду, чтобы восстановиться после тренировки на беговой дорожке, а он отвечает мне: «Папа, там так холодно». Но ничего страшного, ему всего десять лет. Я всегда повторяю ему, что для достижения успеха нужно много работать и быть преданным делу. Я бы хотел, чтобы сын стал футболистом, но не буду давить на него. Самое главное – стать лучшим в своей области», - цитирует Роналду A Bola.