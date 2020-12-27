Боатенг рассказал, чему научился у Ибрагимовича

Полузащитник «Монцы» Кевин-Принс Боатенг высказался о лидерстве «Милана» в чемпионате Италии.

«Я очень счастлив, настало время принести радость болельщикам «Милана». Мы слишком долго говорили о другой команде из Милана.

Ибрагимович? Я не удивлён его форме. Я научился у Златана желанию побеждать. Он никогда не бывает доволен, всегда хочет совершенствоваться и кричит на себя, если что-то не получается, представьте, как достается его партнёрам…» - цитирует Боатенга corriere.

«Милан» после четырнадцати туров возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своём активе 34 очка, отрыв от идущего следом «Интера» составляет лишь один зачётный балл.