Роналду – о награде лучшему футболисту 21 века: «Хочу продолжать играть на высоком уровне ещё несколько лет»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями от признания лучшим футболистом 21 века по версии Globe Soccer.

«Эта награда мотивирует меня. Потрясающе стать частью такого мероприятия, для меня это большая честь. Надеюсь, что пандемия закончится в следующем году, и здесь будет ещё больше людей. Спасибо за награду, я очень рад. Хочу продолжать играть на высочайшем уровне ещё несколько лет», - сказал Роналду во время церемонии вручения награды.

Отметим, что в свои 35 лет португалец продолжает показывать результативную игру. В нынешнем сезоне он сыграл десять матчей за «Ювентус» в чемпионате Италии и отметился двенадцатью забитыми голами.