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Роналду – о награде лучшему футболисту 21 века: «Хочу продолжать играть на высоком уровне ещё несколько лет»

27 Декабря 2020, 19:45,

Depositphotos

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями от признания лучшим футболистом 21 века по версии Globe Soccer.

«Эта награда мотивирует меня. Потрясающе стать частью такого мероприятия, для меня это большая честь. Надеюсь, что пандемия закончится в следующем году, и здесь будет ещё больше людей. Спасибо за награду, я очень рад. Хочу продолжать играть на высочайшем уровне ещё несколько лет», - сказал Роналду во время церемонии вручения награды.

Отметим, что в свои 35 лет португалец продолжает показывать результативную игру. В нынешнем сезоне он сыграл десять матчей за «Ювентус» в чемпионате Италии и отметился двенадцатью забитыми голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду
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Комментарии (5)
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0
Alex1972
27 Декабря 2020, 20:15

Чтобы замыкать и нырять высочайшего уровня игры не надо... Ты льстишь себе, португалка.... Салаха, наверное, от балды в списки назначили... Все-таки у португалов что-то русское есть... Побыстрей, от балды и на удачу не подумав.... Да уж...

2
Underdog
27 Декабря 2020, 20:24

Скорую, скорую скорее вызывай. И пожарных тоже. Ведь,чтобы врачи смогли залатать твою дырку ее вначале нужно потушить))))

0
Alex1972
27 Декабря 2020, 20:44

Не повторяйся, а то разочаруешь меня... Хе-хе..

0
Underdog
27 Декабря 2020, 20:55

Ну учитывая твой возраст тебе нужно повторять неоднократно))) хо-хо)))

0
Alex1972
27 Декабря 2020, 20:59

Разочаровал.. Я думал ты нерусь... А так только москаль может повторять одно и тоже после будуна.. Е-хо-хо...

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