Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 21 века по версии Globe Soccer Awards.

Отметим, что на данную награду претендовали Лионель Месси («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо.

Португалец пять раз выигрывал «Золотой мяч». В активе Роналду пять побед в Лиге чемпионов, множество побед в чемпионатах Англии, Испании и Италии.

Важно отметить, что Криштиану выигрывал и чемпионат Европы со сборной Португалии.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий сыграл четырнадцать матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил шестнадцать голов и отдал одну голевую передачу.