Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer

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27 Декабря 2020, 19:12,
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 21 века по версии Globe Soccer Awards.
Отметим, что на данную награду претендовали Лионель Месси («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо.
Португалец пять раз выигрывал «Золотой мяч». В активе Роналду пять побед в Лиге чемпионов, множество побед в чемпионатах Англии, Испании и Италии.
Важно отметить, что Криштиану выигрывал и чемпионат Европы со сборной Португалии.
В нынешнем сезоне 35-летний нападающий сыграл четырнадцать матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил шестнадцать голов и отдал одну голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Криштиану Роналду
новости через 100 лет: глор Месси убил глора Роналду из-за черного цвета кожи!!
Ну а кто еще-то?)
Сам пеналду запустил эту ерунду, а реализовывал ее его агент... Ха-ха... Насмешил весь мир... Как же ему жмут две цифры Месси 6 и 6... Если бы вместо Салаха был Дзюба - никто бы не удивился... Клоун всех времен, а не только 21 века...
Как же тебя бомбит))) мои поздравления)))
Бомбит это гея, а тебе тоже, я вижу, жмут цифры Месси... Мои поздавления по поводу того, что нарцисс назначил себя самым лучшим... Впрочем, не в первый раз мы это видим и слышим...
Оно и видно кого бомбит))) ты хоть прокакался и то хорошо))) вызывай скорее скорую, пусть задницу тебе залатают)))
Бывает, что и дурачки меня смешат.... Хе-хе...
Именно это про тебя фельдшера и подумают)) хо-хо)))