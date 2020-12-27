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Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer

27 Декабря 2020, 19:12,

Depositphotos

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 21 века по версии Globe Soccer Awards.

Отметим, что на данную награду претендовали Лионель Месси («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо.

Португалец пять раз выигрывал «Золотой мяч». В активе Роналду пять побед в Лиге чемпионов, множество побед в чемпионатах Англии, Испании и Италии.

Важно отметить, что Криштиану выигрывал и чемпионат Европы со сборной Португалии.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий сыграл четырнадцать матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил шестнадцать голов и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду
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Комментарии (8)
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0
Vladik1993-25
27 Декабря 2020, 20:29

новости через 100 лет: глор Месси убил глора Роналду из-за черного цвета кожи!!

4
slain
27 Декабря 2020, 19:38

Ну а кто еще-то?)

1
Alex1972
27 Декабря 2020, 19:37

Сам пеналду запустил эту ерунду, а реализовывал ее его агент... Ха-ха... Насмешил весь мир... Как же ему жмут две цифры Месси 6 и 6... Если бы вместо Салаха был Дзюба - никто бы не удивился... Клоун всех времен, а не только 21 века...

6
Underdog
27 Декабря 2020, 20:03

Как же тебя бомбит))) мои поздравления)))

0
Alex1972
27 Декабря 2020, 20:09

Бомбит это гея, а тебе тоже, я вижу, жмут цифры Месси... Мои поздавления по поводу того, что нарцисс назначил себя самым лучшим... Впрочем, не в первый раз мы это видим и слышим...

5
Underdog
27 Декабря 2020, 20:15

Оно и видно кого бомбит))) ты хоть прокакался и то хорошо))) вызывай скорее скорую, пусть задницу тебе залатают)))

0
Alex1972
27 Декабря 2020, 20:42

Бывает, что и дурачки меня смешат.... Хе-хе...

0
Underdog
27 Декабря 2020, 20:57

Именно это про тебя фельдшера и подумают)) хо-хо)))

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