Вьери: «Интер» допустил ошибку, подписав Эриксена»

Известный в прошлом итальянский нападающий Кристиан Вьери считает, что «Интер» ошибся с приобретением полузащитника Кристиана Эриксена.

«Вы должны понимать, что проблема с Эриксеном заключается не в том, что его сейчас сложно продать, потому что он не вписывается в планы Конте, а в приобретении его прошлой зимой. Просто нужно взять на себя ответственность и сказать, что была допущена ошибка», - сказал Вьери во время трансляции на стриминговой платформе Twitch.

28-летний датчанин принял участие в двенадцати матчах «Интера» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.