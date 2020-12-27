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Вьери: «Интер» допустил ошибку, подписав Эриксена»

27 Декабря 2020, 17:54,

Global Look Press

Известный в прошлом итальянский нападающий Кристиан Вьери считает, что «Интер» ошибся с приобретением полузащитника Кристиана Эриксена.

«Вы должны понимать, что проблема с Эриксеном заключается не в том, что его сейчас сложно продать, потому что он не вписывается в планы Конте, а в приобретении его прошлой зимой. Просто нужно взять на себя ответственность и сказать, что была допущена ошибка», - сказал Вьери во время трансляции на стриминговой платформе Twitch.

28-летний датчанин принял участие в двенадцати матчах «Интера» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен, Кристиан Вьери
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